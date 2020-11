Inzaghi nell'intervallo di Torino-Lazio ai suoi giocatori: "Non vi riconosco più"

La ancora una volta si è dimostrata una squadra che non muore mai. Dopo una partita complicatissima contro il , è riuscita a strappare la vittoria nel recupero con il goal di Felipe Caicedo, ormai a tempo scaduto.

Potrebbe essere la vittoria decisiva per la Lazio, quella che permetta alla squadra di ripercorrere la stagione dello scorso anno. Simone Inzaghi, come riportato da 'Tuttosport', ha cambiato la partita con un discorso nell'intervallo, che nella pancia del "Grande Torino" hanno sentito tutti.

"Non vi riconosco più, non avete più voglia di vincere, arrivate sempre dopo l’avversario, non avete conquistato neppure un contrasto e c’era un altro rigore per loro. Così non andiamo da nessuna parte, dovete tornare quelli che conosco. Forza ragazzi".