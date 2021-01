Inzaghi carica la Lazio: "Più forti delle sviste arbitrali"

Simone Inzaghi parla alla vigilia di Lazio-Fiorentina: "Ultimamente abbiamo subìto qualche errore arbitrale, dobbiamo essere più forti delle sviste".

Il 2021 della è iniziato con un pari sul campo del : in vantaggio con un rigore trasformato da Immobile, i capitolini si sono fatti raggiungere in contropiede da una rete di Destro, rivitalizzato dal nuovo tecnico Ballardini.

Risultato che ha frenato ulteriormente i biancocelesti in classifica, dove la zona Champions è distante sei lunghezze. Inoltre il dovrà recuperare la partita contro la e il divario, in teoria, potrebbe anche essere più ampio.

La prossima avversaria sarà la nel primo match del nuovo anno in programma all'Olimpico: Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, evidenziando le pecche della sua squadra negli ultimi due incontri, costate punti importanti.

"Sappiamo quanto sarà importante la sfida con la Fiorentina. Nelle ultime tre abbiamo fatto bene, anche se in 15 minuti a Milano e nel secondo tempo di Genova c'è stato un blackout. Questo ci è costato tanto in termini di punti. Voglio vedere dei giocatori motivati contro i viola".

Spazio anche per qualche recriminazione di stampo arbitrale, che però non deve rappresentare un alibi per la squadra.