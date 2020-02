Inzaghi preoccupato da Lulic: "Oggi a malapena camminava, in dubbio per l'Inter"

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, presentando la partita di domenica contro la ma fornendo anche alcune notizie importanti sulla situazione degli indisponibili in casa Lazio.

Ad esempio dalle parole del tecnico biancoceleste si apprende che Radu e Milinkovic-Savic (out per squalifica), non saranno gli unici indisponibili contro il .

"Non ci saranno Radu e Milinkovic, ma neanche Bastos e Lulic. Il bosniaco è molto generoso e da un mese porta con lui un problema alla caviglia, che oggi non sembrava manco una caviglia, speriamo non debba fermarsi per molto. È un calciatore molto importante per noi, spero che il suo problema si possa risolvere presto. Oggi a malapena camminava. Mi auguro di recuperare Lulic per la gara con l’ , ma ad oggi sembra impossibile. Il nostro capitano ha bisogno di tempo per sistemare il suo problema alla caviglia".