Inzaghi carica la Lazio: "La Champions è il nostro Scudetto"

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio: "Nerazzurri favoriti insieme alla Juventus. Radu in dubbio".

La Lazio non ha intenzione di fermarsi dopo le sei vittorie consecutive che hanno rilanciato la squadra di Simone Inzaghi per un posto tra le prime quattro: non sarà però facile a San Siro contro l'Inter, seconda a -2 dal Milan capolista.

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico biancoceleste ha frenato un po' gli entusiasmi per catalizzare l'attenzione della squadra sul prossimo importante impegno.

"E' una gara importantissima per noi. Sappiamo che il nostro è un momento positivo, ma anche il tipo di avversario che affronteremo. Serviranno corsa, aggressività e determinazione. Siamo tornati in Champions e vogliamo rimanerci: qualificarci di nuovo sarebbe il nostro Scudetto".

La Lazio si troverà al cospetto di un'Inter arrabbiata per l'eliminazione subita in Coppa Italia per mano della Juventus.

"Parliamo di una grandissima squadra, la favorita insieme alla Juventus per la vittoria del titolo. Il Milan sta facendo grandi cose ed è lì in classifica. Troveremo una squadra arrabbiata che vorrà fare la partita, cercheremo di farci trovare pronti".

In dubbio la presenza dal 1' di Radu nell'undici titolare.