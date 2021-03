Il retroscena di Inzaghi su Juve-Benevento: "Agnelli mi ha fatto i complimenti"

A Benevento, probabilmente in tanti faticano ancora a realizzare. L'impresa di domenica allo 'Stadium' ha riscritto la storia dei sanniti, con timoniere un Filippo Inzaghi fiero della propria squadra.

Il tecnico delle Streghe, al 'Corriere della Sera', riavvolge il nastro al match vinto con la Juve e svela un interessante retroscena legato al dopogara.

Il colpo del Benevento ha alimentato interrogativi sulla gestione Pirlo, al quale però Inzaghi tende la mano.

"Sono stato un po’ con lui. Non ha bisogno dei miei consigli, comunque gli ho detto di stare tranquillo perché sono passato anch’io da momenti difficili. Il nostro mestiere è così, devi farti scivolare addosso le critiche. Se al Real discutono Zidane che ha vinto tre Champions, e se al Liverpool criticano Klopp, allora va bene tutto".

Match-winner di Juve-Benevento, è stato Adolfo Gaich.

"Forte perché ha potenza e velocità, e perché parla poco e lavora tanto. Però non è al massimo della forma, deve crescere. È stato bravissimo il ds Foggia a volerlo. Per caratteristiche ricorda Lewandowski, ma è giovane".

SuperPippo svela la ricetta con cui è riuscito a condurre i giallorossi al blitz in casa di Madama.

"Venivamo da un momento difficile, ho cercato di dare fiducia e serenità. Ci sono riuscito con i dati di fatto, i numeri. Ho chiesto: se in B abbiamo stabilito otto record, perché non dobbiamo credere nell’impresa?"

"La mente nel calcio conta tanto, ho lavorato su quella. Pensavo di mostrare le immagini di qualche grande partita giocata all’andata, poi me le sono tenute da parte per la prossima volta"

"Ho deciso di difendere a tre perché non avevo terzini, e allora ho messo Improta e Foulon come quinti di centrocampo. E mi sono permesso due centravanti perché se ci fossimo abbassati troppo, non avremmo resistito a lungo. Compatti, corti, ma propositivi".