Inzaghi scuote la testa: "Speriamo di non incontrare il Liverpool tutte le partite"

L'Inter esce sconfitta a San Siro nell'andata degli ottavi di Champions League. Dopo la traversa di Calhanoglu nel primo tempo, il Liverpool è riuscito a segnare due reti ad Handanovic con Firmino prima e Salah poi, dando ai Reds un grande vantaggio in vista del ritorno.

La formazione meneghina dovrà infatti fare l'impresa ad Anfield, segnando almeno due goal senza subirne per portare la gara ai supplementari o in alternativa vincere con tre reti di scarto per accedere ai quarti. Una situazione dura, a cui l'Inter proverà a porre rimedio.

Al termine della sfida, mister Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Prime:

"Speriamo di non incontrare il Liverpool tutte le partite. Sono contento della squadra, abbiamo fatto una grande gara. Nel nostro miglior momento non siamo stati premiati dal goal, alla prima mezza distrazione loro hanno segnato una rete incredibile".

Ad Inzaghi non sembra un risultato giusto:

"Avremmo meritato altro, deve essere di buon auspicio per le prossime gare. Avremmo meritato di più, ma il calcio è cosi. La prestazione deve darci grande autostima".

2-0 a San Siro, ma Inzaghi è soddisfatto della prestazione per il futuro:

"E' difficile commentare un risultato così ma sappiamo che questo è il calcio. Dobbiamo andare avanti, questo deve essere un punto di partenza. Contro una squadra forte come il Liverpool penso che da inizio anno non avevamo mai giocato".

L'Inter tornerà in campo per la sfida di Serie A contro il Sassuolo domenica 20 febbraio, dunque chiuderà il mese con la trasferta di Genova contro i rossoblù di Blessin. A Marzo via con il Derby di Coppa Italia, valido per l'andata, dunque la Salernitana e il match di ritorno a Liverpool. Calendario fitto, per provare a confermarsi in Italia e cercare l'impresa in campo europeo.