Inzaghi fiducioso su Immobile e Luis Alberto: "Dovrebbero esserci"

Reduce da due vittorie consecutive, la si appresta ad affrontare un impegno dal peso specifico molto importante: il Derby della Capitale contro la .

I biancocelesti sono alla ricerca di quei punti che possano consentite loro di riavvicinarsi alle zone che valgono una qualificazione europea e scenderanno in campo all’Olimpico sapendo che in caso di vittoria ci sarebbe la possibilità di fare un salto importante in classifica.

Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di presentazione del match, ha spiegato come la sua squadra arrivi alla sfida con i giallorossi: le motivazioni sono massimali, non potrebbe essere altrimenti.

"Sappiamo cosa vuol dire un derby per la città di Roma. Sarà una gara importantissima per noi, dobbiamo dare continuità alle ultime due vittorie. In questa settimana ho visto negli occhi dei ragazzi la consapevolezza dell'importanza della sfida che andranno a disputare. Dovremo mettere in campo il cuore per i tifosi che ci guarderanno da casa".

L'articolo prosegue qui sotto

"La Roma è un'ottima squadra che sta facendo bene in campionato, stimo molto Fonseca. Anche noi non siamo da meno, dovremo mettere in campo aggressività e determinazione. In partite come queste l'errore deve essere zero. Stiamo preparando questa gara nei minimi dettagli. In questa settimana abbiamo avuto due giorni in più per lavorare, ci stiamo focalizzando sulle due fasi di gioco".

"A livello di motivazioni, conquistare domani i tre punti sarebbe importantissimo: abbiamo un po’ di ritardo in classifica. Finora non siamo mai riusciti a vincere tre gare consecutive: riuscirci sarebbe importantissimo per noi".