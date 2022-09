Inzaghi fa chiarezza: "Onana scelta definitiva? No, col Torino gioca Handanovic"

Chi è il portiere titolare dell'Inter? Inzaghi tiene aperto il ballottaggio tra Handanovic e Onana: "Nessuna scelta definitiva"

L'acquisto a parametro zero di Onana da parte dell'Inter aveva subito messo in dubbio la titolarità di Samir Handanovic, finora mai in discussione durante la sua lunga avventura in nerazzurro.

E se nelle prime cinque giornate di campionato Simone Inzaghi ha deciso di puntare sempre sull'esperto portiere sloveno, al debutto in Champions League contro il Bayern Monaco invece il tecnico ha lanciato l'ex Ajax che ha risposto con una prestazione sufficiente nonostante la sconfitta.

Al termine della partita però Inzaghi ha chiarito che al momento non c'è un titolare fisso per la porta dell'Inter.

"La scelta non è assolutamente definitiva. Sabato col Torino giocherà Handanovic".

Il dualismo dunque è ufficialmente iniziato, con Handanovic e Onana probabilmente destinati a giocarsi il posto tra i pali nerazzurri per tutta la stagione.