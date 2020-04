Inzaghi e la vendetta su Neqrouz: "Al ritorno ho caricato Montero..."

Ospite delle ormai tradizionali dirette di Christian Vieri su Instagram, il suo grande amico Pippo Inzaghi che ha rivissuto alcune fasi della carriera prima da calciatore e poi da allenatore.

Uno dei ricordi più traumatici resta sicuramente la speciale marcatura di Neqrouz durante un Bari-.

"Fu un'esperienza devastante. Mi dissero che lui lo aveva già fatto con altri ma io non me lo aspettavo. Lui mi viene vicino, alla prima palla mi dà una botta sui coglioni. A fine primo tempo sono andato da Lippi e gli detto: "Tirami fuori, se no gli do una gomitata ".

Inzaghi però si è preso la sua rivincita nella partita di ritorno giocata a , seppure indirettamente grazie a un compagno di squadra.

SuperPippo infine ha spiegato anche il motivo per cui ha scelto di restare nel mondo del calcio come allenatore.

"Io alleno per divertirmi, andai a perché c'era Perinetti e ora c'è al . Gli allenatori se non hanno i giocatori forti non vanno da nessuna parte. In quattro anni ho vinto tre campionati e per tre anni ho avuto la migliore difesa. L'altra sera ho rivisto il Viareggio vinto con la Primavera del : è stata un'emozione pari a quella provata quando ho sollevato le coppe da calciatore".