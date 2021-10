Inzaghi dopo la sconfitta contro la Lazio: "È una battuta d'arresto che non ci voleva"

Il tecnico dell'Inter analizza la prima sconfitta in campionato: "C'è mancato il secondo goal e non possiamo rimettere in partita la Lazio".

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN al termine della partita dell'Olimpico che ha visto l'Inter subire la rimonta della Lazio, capace di ribaltare la rete iniziale di Perisic imponendo proprio all'ex tecnico biancoceleste la prima sconfitta in campionato nel giorno del suo ritorno da ex in quel di Roma.

La prestazione dell'Inter:

"E' stata la miglior partita delle ultime. Per 60 minuti eravamo in controllo, dovevamo chiuderla e abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Abbiamo perso la testa, ci sta che l'arbitro non fermi il gioco ma tu devi continuare a giocare. Non puoi prendere quei goal".

I nerazzurri hanno incassato la prima sconfitta del loro campionato:

L'accoglienza da parte del pubblico biancoceleste: