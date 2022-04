Inzaghi pronto per Juventus-Inter: "Non poteva esserci una partita migliore"

Dopo due pareggi consecutivi contro Torino e Fiorentina ecco l'esame Juventus per l'Inter, chiamata a vincere su un campo dove non riesce a spuntarla da dieci anni. I nerazzurri devono assolutamente riprendere la loro corsa per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.

Simone Inzaghi però non ha dubbi sul fatto che il Derby d'Italia possa risvegliare la sua Inter.

"Penso che sarà una partita molto molto importante. E penso che non poteva esserci partita migliore in questo momento per dare un segnale forte all'ambiente e a noi stessi. Ora tocca a noi, con rabbia e carattere. Sappiamo dove eravamo. Abbiamo perso punti e risultati, più che prestazioni. Dobbiamo fare una grande partita domani"".

Il tecnico nerazzurro quindi conferma il recupero di Brozovic, che torna a disposizione dopo alcune settimane.

"Penso che tutti quanti sappiamo l'importanza di Brozovic. Marcelo per noi è fondamentale. Ha lavorato abbastanza bene, oggi insieme a De Vrij farà l'intero allenamento. E poi vedremo come risponderà ma è un recupero importante".

Inzaghi poi sottolinea come le prestazioni da parte della sua squadra non siano mai mancate, ma chiede ai nerazzurri di tornare alla vittoria.

"Mi aspetto il risultato perché per quanto riguarda le prestazioni, non sono mai mancate. Anche gli ultimi dati ci dicono che abbiamo creato tanto anche nelle ultime 7 partite. C'è delusione ma soprattutto per i risultati. Ci restano 9 finali e domani, delle 9 partite, è sicuramente la più impegnativa per noi. Quest'anno abbiamo già battuto la Juve in una finale importantissima. All'andata in campionato stavamo vincendo, al di là dell'episodio finale di cui si è parlato a lungo. La Juve ha fatto una striscia importantissima, che l'ha rimessa dove dicevano i pronostici".

Riguardo alle tante critiche piovute sull'Inter invece Inzaghi ha le idee chiare.

"Penso che le critiche fanno parte del mestiere. Fortunatamente ho l'intelligenza di distinguere le critiche costruttive. Quelle costruite ad arte so da dove vengono e non le considero".