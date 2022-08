Inzaghi 'chiama' la società: "Mi serve un centrale, sto aspettando"

Il tecnico nerazzurro esce ancora allo scoperto e parla della necessità di avere a disposizione un altro difensore per completare il reparto.

Poco più di 36 ore al gong finale. Il calciomercato è giunto nel rush finale con i club che lavorano per perfezionare le rose in vista della nuova stagione che ha già ufficialmente preso il via.

Tra le società più attive c'è anche l'Inter, a caccia di un difensore per completare l'organico di Simone Inzaghi. I nerazzurri sembravano ad un passo da Francesco Acerbi, difensore in rotta con la Lazio: accordo raggiunto con i biancocelesti e con il calciatore, prima del dietrofront dettato dal presidente Steven Zhang, non soddisfatto delle cessioni, che non ha dato - per ora - il via libera all'arrivo dell'ex Milan e Sassuolo.

Al termine della sfida di campionato contro la Cremonese, vinta per 3-1 dall'Inter a San Siro ieri sera e anticipo del 4° turno di Serie A, l'allenatore dell'Inter è tornato sul discorso difensore, chiarendo in conferenza stampa la necessità di acquistare un altro elemento in grado di alternarsi con Stefan de Vrij e prendere il posto lasciato da Andrea Ranocchia:

"Di difensore ho solo de Vrij, ho riferito a chi dovevo, sto aspettando un centrale. Abbiamo un ragazzo bravissimo che deve crescere, Fontanarosa, ma non era titolare in Primavera. Ho bisogno di mettere un giocatore in più. La società sa tutto, sa la questione, sa che abbiamo bisogno di aggiungere un giocatore perché in difesa mi servono 6 uomini e ora ne abbiamo 5".

Inzaghi non ha nascosto l'interesse dei nerazzurri per Acerbi, suo pupillo ai tempi della Lazio:

"Spero si riapra per lui. Sarà un tour de force di partite e ci serve per le rotazioni".

Al momento, l'operazione potrebbe sbloccarsi solo in caso di cessioni in prestito di Salcedo e Agoumé, entrambi fuori dal progetto, risparmiando sul loro ingaggio.

L'alternativa è una cessione 'pesante', con due nomi caldi: Robin Gosens, nel mirino del Bayer Leverkusen, e Milan Skriniar, ancora cercato dal PSG.

"Di Robin non so nulla… A mio parere sta lavorando benissimo, sta ritrovando la condizione: al momento sto facendo delle scelte e farlo entrare a gara in corso lo aiuta".

Ieri Galtier, allenatore del PSG, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Tolosa proprio di Skriniar, spiegando che ci sono ancora possibilità che nelle prossime 36 si trasferisca all'ombra della Tour Eiffel.

Inzaghi, però, glissa in conferenza stampa:

"Ha parlato (Galtier, ndr) di Skriniar? Io non parlo mai di giocatori di altri club e, ripeto, voglio solo un quarto difensore".

Il tecnico nerazzurro spera di ottenere il via libera del presidente per avere Acerbi a disposizione, senza dover rinunciare a due pedine di valore assoluto come Gosens e Skriniar. Il mercato entra nel vivo, con l'Inter che studia le mosse per accontentare il suo allenatore ma senza rinunciare a far quadrare i conti.