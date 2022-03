Inzaghi cerca la formula scaccia-crisi: Calhanoglu regista

Da favorita a inseguitrice. L'Inter, dopo essere stata diverse settimane in testa e data da molti come favorita per lo Scudetto, si ritrova ora a inseguire Milan e Napoli in vetta.

Nelle ultime sei partite giocate in campionato, la squadra di Inzaghi ne ha raccolti appena 6 su 18 a disposizione. Una frenata che è costata cara ai nerazzurri, anche in termini di solidità di gioco.

Anche per questo motivo, Inzaghi è alla ricerca di nuove soluzioni per ridare smalto a una squadra che sembra aver smarrito certezze sul rettangolo verde.

L'esperimento proposto nelle ultime uscite con Barella in regia non ha dato i frutti sperati, tanto meno l'alternanza con Vecino, che ultimamente ha anche accusato dei problemi di natura fisica e non p stato preso molto spesso in considerazione dal tecnico.

L'ulteriore assenza di Brozovic, out per un infortunio al polpaccio da diversi giorni, sta spingendo il tecnico nerazzurro a provare soluzioni alternative in mediana.

Senza il croato , l'Inter perde il suo metronomo e un calciatore dal rendimento continuativo e assicurato. Inzaghi ha dovuto rinunciare a lui solamente in tre partite e mai per scelta tecnica, ma per squalifica o infortunio.

L'idea è rappresentata da Hakan Calhanoglu, arretrato di diversi metri fino al nuovo posizionamento in cabina di regia.

Un inedito in questa stagione, con il turco che è sempre stato schierato nella zona più laterale della mediana. Resta però il ballottaggio con Vidal, anche se è più facile immaginare il cileno schierato come mezzala piuttosto che come perno davanti alla difesa.