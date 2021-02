Inzaghi a Bologna da avversario: in rossoblù la tappa più complicata da allenatore

Filippo Inzaghi ritroverà il Bologna con il suo Benevento da avversario. Dijks recentemente ha detto: “E’ stato un vero disastro”.

Quella che andrà in scena questa sera al Dall’Ara sarà una partita che Filippo Inzaghi vivrà per forza di cose da ex. Bologna infatti, ha rappresentato una delle tappe della sua carriera da allenatore, quella probabilmente più amara.

Approdato sulla panchina rossoblù nell’estate del 2018 dopo le ottime cose fatte a Venezia, l’attuale tecnico del Benevento ha trovato proprio in quella felsinea una società pronta a scommettere su di lui e ad offrirgli di nuovo il palcoscenico della Serie A.

La sua esperienza in rossoblù era iniziata bene, con una vittoria in Coppa Italia contro il Padova, ma da lì in poi le cose si sono fatte sempre più complicate, tanto che il suo Bologna in campionato non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto per portarsi fuori dalle zone roventi.

I numeri d’altronde parlano chiaro: in 21 partite nel torneo, le vittorie sono state solo due (contro Roma ed Udinese), a fronte di otto pareggi ed undici sconfitte, l’ultima delle quali per 4-0 in casa contro la diretta concorrente Frosinone, ne decretò l’esonero a fine gennaio.

Un’avventura, quella rossoblù, fatta di poche soddisfazioni, diversi cambi di modulo e la sensazione che non abbia legato con tutti gli elementi del gruppo che aveva a disposizione. Recentemente infatti, Mitchell Dijks ha duramente criticato quella che fu la sua gestione.

“Inzaghi? È stato davvero un disastro. I risultati non arrivavano, ma un giorno ci disse che avrebbe potuto smettere quando avesse voluto perché aveva comunque 60 milioni in banca e non gli importava. Questo era l’atteggiamento anche durante gli allenamenti: non lavoravamo mai sui passaggi o sui tiri ma soltanto undici contro undici. Il giorno della partita inoltre non sapeva neanche quale formazione mandare in campo a differenza di quanto accade oggi con Mihajlovic che già al lunedì ti fa capire se giocherai alla domenica”.

Bologna ha comunque rappresentato per Inzaghi una tappa importante. Ad spiegarlo è stato lui stesso alla vigilia della partita.

“Per me tornare a Bologna è un piacere, al di là di come andò a finire. Senza il Bologna non ci sarebbe stato nemmeno il Benevento, lo penso spesso. Dirigenti e tifosi mi hanno sempre bene”.

A sostituire Inzaghi sulla panchina del Bologna fu quel Sinisa Mihajlovic che, dopo due ottime annate, anche in questa sta guidando la squadra verso una salvezza tranquilla. All’andata fu il Benevento a vincere, in casa ora cercherà la rivincita.