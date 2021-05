Benevento nei guai, martedì sarà decisiva per Inzaghi: "Speriamo nella Lazio"

L'allenatore del Benevento ha parlato al termine del pareggio contro il Crotone, che potrebbe essere decisivo per la Serie B.

Il Benevento è appeso ad un filo dopo aver pareggiato in extremis contro il Crotone, con il goal di Simy che ha condannato la squadra di Pippo Inzaghi a sperare solo nella sconfitta del Torino contro la Lazio. Davanti ad un pareggio o una vittoria, i campani saranno retrocessi in Serie B.

Giorni febbrili per il destino del Benevento, che dovrà sperare nella Lazio, per poi battere eventualmente il Torino, al quale basta un pareggio negli ultimi 180 minuti per rimanere nella massima serie. Intanto però, c'è da analizzare la gara contro il Crotone.

Inzaghi è ovviamente amareggiato al termine della stessa:

"Creiamo tantissimo ma non concretizziamo, è quello che ci ha penalizzato per l’intera stagione. Dovevamo chiuderla, abbiamo avuto tante occasioni. Non è possibile che il portiere avversario sia sempre il migliore in campo...".

Grande rammarico per il Benevento, per forza di cose:

Eravamo partiti bene, avevamo la partita in pugno. Nell’occasione del goal dovevamo fare fallo, non portarli in area. Se tieni aperta una partita che doveva essere sul tre, quattro a zero poi rischi".

Tutta Benevento ora tiferà la squadra dell'altro Inzaghi, Simone, tecnico biancoceleste:

"Aspettiamo martedì il risultato della Lazio, abbiamo ancora una speranza di andarci a giocare la partita di Torino. Speriamo nella Lazio per avere un'altra occasione".

Il Crotone già retrocesso ha onorato il campionato, quello che Inzaghi spera possa fare il fratello nonostante la sicurezza del sesto posto, senza possibilità del quinto o del settimo: