Inzaghi applaude l'Inter: "Orgoglioso di questi ragazzi, vogliamo tornare a giocarci una finale"

Mix di emozioni per il tecnico dell'Inter dopo la finale persa col City: "Cinque finali in venti mesi rappresentano un percorso straordinario".

Emozioni contrastanti per Simone Inzaghi dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City. Il tecnico piacentino ha comunque applaudito i suoi ragazzi per la grande prova offerta contro la squadra di Pep Guardiola, diventata per la prima volta Campione d'Europa. Ecco le sue parole a 'Sky':

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Sono stati grandiosi, hanno fatto una grandissima partita. E' un momento difficile, si è persa una finale che volevamo ad ogni costo ma bisogna essere orgogliosi.

In conferenza ho detto che non cambierei questi giocatori con nessuno e oggi tutti hanno visto il perché. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, ci sono tanti rimpianti ma dobbiamo essere orgogliosi. Anche i nostri tifosi sono stati meravigliosi e ci hanno aiutato ad arrivare fin qua".

"Tutto il mondo ha visto che l'Inter ha messo in campo una prestazione seria. I giocatori sono tristi e abbattuti, ma questo è il calcio. E' la quinta finale in 20 mesi e dobbiamo essere orgogliosi".

I rimpianti, tuttavia, sono molti. Specialmente per le tante occasioni sciupate nella ripresa:

"La traversa di Dimarco, la respinta su Lukaku e il colpo di testa di Gosens. Volevo giocarmi i supplementari, penso che la squadra se lo sarebbe meritato".

Il percorso di crescita dell'Inter:

"Abbiamo fatto un grandissimo percorso, si è visto stasera in campo. E' stato un percorso eccezionale. Vogliamo tornare in finale e abbiamo tutte le possibilità per tornarci. Dobbiamo giocare e sviluppare il nostro gioco come negli ultimi tre mesi. Sono orgoglioso di questi ragazzi, del mio staff e di tutto il lavoro quotidiano che facciamo. Cinque finali in venti mesi sono importanti per crescere".