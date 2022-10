Invasore in PSG-Marsiglia: prova ad incatenarsi alla porta di Donnarumma

Il big match di Ligue 1 interrotto per qualche minuto al 38' del primo tempo: l'attivista prova a incatenarsi al palo, Donnarumma non si accorge.

Il PSG batte di misura il Marsiglia e allunga in vetta alla Ligue 1. In serata è andata in scena la super sfida del campionato francese, che ha visto opposte la formazione parigina e quella di Igor Tudor.

A movimentare il match del Parco dei Principi, deciso dl goal di Neymar su assist di Mbappé, è stato un attivista che al 38' del primo tempo è entrato sul rettangolo verde di gioco e ha provato ad incatenarsi alla porta difesa da Gianluigi Donnarumma.

Dopo aver eluso la sorveglianza, l'ambientalista appartenente all'associazione 'Just stop oil' ha provato ad incatenarsi al palo della porta, prima dell'intervento degli addetti alla sicurezza che sono riusciti a bloccarlo e a portarlo via con la forza dal terreno di gioco, con la partita che è ripresa dopo una breve interruzione.

Il tutto mentre Donnarumma stava rimettendo il pallone in gioco, ignaro di quanto stava accadendo alle sue spalle.

La protesta aveva come scopo quello di attirare l'attenzione sul tema dell'emergenza climatica e della crisi energetica.

L'intervento tempestivo della sicurezza e delle forze dell'ordine ha fatto sì che l'interruzione fosse breve, con il gioco che è ripreso dopo pochi minuti.

Per la cronaca, il big match dell'11ª giornata di Ligue 1 se l'è aggiudicato la squadra di Galtier, reduce dal pari sul campo del Reims. La sfida inizia male per il PSG con l'infortunio di Danilo al 25' e la traversa di Messi su punizione.

Negli ultimi secondi del primo tempo il goal di Neymar, servito da Mbappé, che ha deciso l'incontro.

Seconda sconfitta di fila per il Marsiglia di Igor Tudor e degli ex 'italiani' Sanchez, Pau Lopez e Veretout, oltre a Under (entrato nel secondo tempo) e Gerson, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

L'Olympique, in dieci uomini dal 72' per l'espulsione di Gigot, scivola al quarto posto a sei punti di ritardo dal PSG capolista.