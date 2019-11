Invasione durante Portogallo-Lituania: selfie con Ronaldo per un tifoso

Un tifoso ha invaso il campo durante Portogallo-Lituania per farsi un selfie con l'idolo Ronaldo, prima di essere portato via da uno steward.

-Lituania è stato un match senza storia: 6-0 per i lusitani e tripletta di Cristiano Ronaldo, tornato al goal dopo le polemiche per la sostituzione in - che non lo aveva reso felice.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Durante la partita c'è stato spazio anche per un fuori programma: un tifoso ha invaso il campo con addosso la maglietta juventina del suo idolo, per poi chiedergli un selfie ed essere accontentato.

L'invasore è stato poi portato fuori in lacrime da uno steward: troppo grande l'emozione per aver visto da vicino il proprio beniamino, in quel momento impegnato ad incrementare il bottino di goal in nazionale.

Attualmente è a quota 98 marcature, a meno undici dalle 109 di Ali Daei con l' , tutt'ora record assoluto. Pronto ad essere infranto da chi i record non li cerca: semmai sono loro ad andare verso di lui.