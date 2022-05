Invasione di campo a fine gara: giocatori dello Swindon Town aggrediti dai tifosi del Port Vale

Si è concluso con un finale decisamente movimentato il match di ritorno valevole per i playoff di League Two. La quarta divisione inglese, per intenderci.

A sorridere è stato il Port Vale che - dopo il ko di misura dell'andata - ha regolato 1-0 lo Swindon Town grazie al blitz vincente di Wilson.

La rete dell'attaccante in maglia numero 9 ha prolungato la sfida sino ai calci di rigore, dove la squadra di Darrell Clarke l'ha spuntata ad oltranza grazie al penalty di Mal Benning, valso il definitivo 6-5.

Pallone in rete e delirio totale sul prato del Vale Park dove i tifosi si sono resi protagonisti di un'invasione di massa sul terreno di gioco per festeggiare la qualificazione alla finalissima che si giocherà il prossimo 28 maggio a Wembley contro il Mansfield.

Tuttavia, come riportato da 'BBC Radio Stoke', nel pieno corso dei festeggiamenti si sono registrate forti tensioni sul rettangolo verde. In primis a causa di un lancio di oggetti tra le due tifoserie, prima che il tecnico dello Swindon, Ben Garner, denunciasse l'agressione fisica e verbale di alcuni suoi giocatori - si tratterebbe di Matt Taylor e Sam Parkin - al momento del rientro negli spogliatoi.

Un episodio deplerovele che fa il triste paio con quanto accaduto a Billy Sharp, calciatore dello Sheffield United, colpito con una testata a fine gara da un tifoso del Nottingham Forest, successivamente arrestato.