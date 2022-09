Invasione in Borussia Dortmund-Hoffenheim: un ragazzino interrompe l'azione per abbracciare Bellingham

In Borussia Dortmund-Hoffenheim, un'azione offensiva ospite è stata interrotta dall'invasione di un ragazzino, portato fuori dal campo da Bellingham.

La notizia del venerdì di Bundesliga è essenzialmente rappresentata dal successo di misura (1-0) del Borussia Dortmund sull'Hoffenheim, utile ai gialloneri per portarsi momentaneamente in vetta alla classifica con 12 punti in attesa dello scontro diretto tra Union Berlino e Bayern Monaco, le due dirette inseguitrici distanti due lunghezze.

Al club della Ruhr è bastata una rete di Marco Reus per abbattere la resistenza avversaria ma, a prendersi la scena, non è stato soltanto il 33enne capitano: protagonista, seppur per pochi secondi, anche un ragazzino tifoso del Borussia Dortmund.

Il motivo è presto detto: un'invasione di campo che però non è come tutte le altre, alla luce del pieno svolgimento dell'azione offensiva dell'Hoffenheim, durante cui ha avuto luogo il fuori programma.

Il ragazzino si è incuneato fino all'area di rigore, costringendo l'arbitro ad interrompere la promettente trama degli ospiti, forzati a rinunciare ad un'ottima opportunità. In seguito, il baby invasore ha spiegato la ragione che lo ha spinto a compiere tale gesto.

"Io non volevo solo invadere il campo e interrompere il gioco, volevo avere il potere di partecipare al gioco".

Potere di partecipare al gioco e avere un contatto ravvicinato col suo idolo Jude Bellingham, proprio colui che lo ha accompagnato fuori dal terreno cingendolo a sé con un abbraccio per sottrarlo alle 'grinfie' degli steward.