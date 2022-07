Intrigo Solbakken: domenica è stato a Roma, ma il Napoli vuole chiudere

L'esterno norvegese è atterrato a Ciampino domenica mattina, poi è ripartito in serata. Ma il Napoli tenta di strapparlo alla Roma.

Mehmet Zeki Celik, il terzino del Lille destinato a diventare vice Karsdorp, è praticamente realtà. Ma la Roma non si ferma qui. E ora ha lotta con il Napoli per Ola Solbakken, un altro che i giallorossi hanno bloccato già da tempo.

E ora, ecco la visita a sorpresa. Di chi? Dello stesso Solbakken, come riporta 'Il Tempo'. Nella giornata di ieri, domenica 3 luglio, l'esterno norvegese del Bodo/Glimt ha fatto capolino proprio a Roma. Accompagnato dal proprio procuratore, è atterrato all'aeroporto di Ciampino alle 9.30 ed è ripartito in serata, attorno alle 19.30, con un jet privato.

Chiaro ed immediato il legame con le voci di mercato che ormai da settimane lo stanno accostando alla Roma. Anche se Solbakken non si è sbilanciato nei confronti di quei tifosi che gli hanno chiesto se fosse arrivato in Italia proprio per firmare con i giallorossi.

Attenzione, però, perché proprio il Napoli rimane fortissimo su Solbakken. Secondo 'Sportitalia', anzi, gli azzurri avrebbero addirittura superato la Roma nella corsa al giocatore norvegese, con il quale i giallorossi hanno già raggiunto un accordo economico. Nonostante il viaggio nella Capitale, si profila insomma un testa a testa di mercato.

Solbakken, del resto, è uno dei giocatori che a ottobre misero a ferro e fuoco la difesa della Roma nel clamoroso 6-1 rimediato in Norvegia dagli uomini di José Mourinho. Ed è anche per questo, oltre a un contratto in scadenza a dicembre, che i giallorossi hanno deciso di accelerare. Il Napoli, però, è un pericolo reale e concreto. E ora spera addirittura di chiudere.