Intrigo Kean alla Juve: aumenta la concorrenza e lo spazio si riduce

Gli arrivi di Kostic, Di Maria e il probabile innesto di Depay oltre al rientro di Chiesa, fanno precipitare il classe 2000 nelle gerarchie di Allegri

Tra i protagonisti dell'esordio vincente della Juventus contro il Sassuolo non c'era causa squalifica, ma nel cuore della settimana che conduce alla sfida di Genova in casa della Sampdoria, il nome di Moise Kean torna di estrema attualità in casa bianconera.

Proprio così. Ci eravamo lasciati con l'esclusione dell'attaccante classe 2000 dall'amichevole della Continassa contro l'Atletico Madrid per via di un ritardo alla convocazione, mentre contro i neroverdi il centravanti di Vercelli doveva ancora scontare una squalifica rimasta sul 'groppone' dal campionato precedente.

Scontato il turno di stop, però, Kean è pronto per tornare a completa disposizione di Massimiliano Allegri e, gioco forza, potrebbe addirittura candidarsi per una maglia da titolare in vista della sfida di 'Marassi' contro la Samp.

E' però doveroso fare ordine. La campagna acquisti estiva portata a termine da Madama ha relegato il centravanti azzurro al ruolo di rincalzo. A Torino, data per assodata l'intoccabilità di Dusan Vlahovic al centro dello schieramento avanzato, sono arrivati nell'ordine Angel Di Maria e Filip Kostic, oltre alla piena conferma di una granitica certezza come Juan Cuadrado e in attesa del graditissimo ritorno di Federico Chiesa.

Alla compagnia potrebbe presto aggiungersi anche Memphis Depay, in uscita dal Barcellona e pronto a sposare il progetto zebrato su base biennale. Una notizia positiva per la Juve, non del tutto per Kean che vedrebbe assottigliarsi ulteriormente il margine di minutaggio a disposizione.

Molto lo farà anche lo schieramento tattico sul quale il tecnico toscano vorrà lavorare nel corso della stagione. In caso di 4-3-3, impiegato con riscontri positivi contro il Sassuolo, l'ex PSG si troverebbe la strada pressoché sbarrata con Kostic-Chiesa da un lato e Di Maria-Cuadrado dall'altro, ai lati dell'intoccabile Vlahovic. Qualora si dovesse virare sul 3-5-2 o sul 4-4-2, la situazione potrebbe migliorare quantomeno nell'immediato.

Il recente infortunio del 'Fideo' e quello più datato del laterale ex Fiorentina, imporrebbero ad Allegri di completare la linea a quattro di centrocampo con Kostic e Cuadrado chiamati ad orbitare sui versanti di sinistra e di destra, liberando a rigore di logica una casella al fianco del numero 9 serbo. Ed è proprio in tale contesto che Kean potrebbe inserirsi andando a ricoprire il ruolo di spalla del bomber ex viola.

Uno scenario che potrebbe concretizzarsi già lunedì prossimo a 'Marassi', visto che i tempi per portare Depay all'ombra della Mole si stanno sensibilmente dilatando.

Morale della favola, a due settimane dal termine del calciomercato, Kean sembra destinato a rimanere alla Juventus (anche grazie al suo status da CTP) seppur nelle vesti del comprimario, alle prese con una concorrenza spietata all'interno di un pacchetto - al netto degli infortuni - che in estate ha cambiato letteralmente volto.