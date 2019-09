L'intervista virale di Haaland, eroe di Champions: "Sto bene", "Lavoro duro", "Speriamo"

Autore di una tripletta nel primo tempo della propria gara d'esordio in Champions League, Haaland ha poi dato spettacolo nelle interviste post-gara.

Indiscusso protagonista martedì sera in nel tennistico 6-2 con il quale il suo ha superato il , Erling Braut Haaland ha dato spettacolo anche davanti alle telecamere.

Dopo essere diventato il primo giocatore nella storia della competizione a realizzare una tripletta nel primo tempo della propria gara d'esordio, l'attaccante norvegese infatti ha poi risposto in maniera quanto meno curiosa alle domande di un giornalista in un'intervista post-gara.

"Sto bene", "Lavoro duro", "Speriamo". Pochissime parole per descrivere la propria prestazione in campo e mettendo quasi in difficoltà l'intervistatore che non si aspettava delle risposte così secche.

Haaland si è poi lasciando andare a un discorso più lungo soltanto dopo aver scambiato una battuta con l'ufficio stampa. Il tutto in diretta e ripreso in un video che è diventato presto virale sui social.

.@ErlingHaaland: – It would be nice to be the new . pic.twitter.com/cZBMe8bzNE — Viasport Fotball (@ViasportFotball) September 17, 2019

Il norvegese, forse richiamato a fornire risposte più lunghe, ha infatti espresso un concetto più articolato soltanto dopo l'ultima domanda, quando ha parlato di come il Salisburgo dovrà affrontare i prossimi impegni di Champions League.

Dal campo ai microfoni, per Haaland è stata una serata da vero protagonista sia dentro che fuori dal campo.