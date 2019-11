Everton, intervento riuscito per Andre Gomes: ha lasciato l'ospedale

Il tackle horror di cui è stato sfortunato protagonista è ancora negli occhi di tutti ed è stata l'immagine più dura del weekend calcistico europeo. Per Andre Gomes, due giorrni dopo il brutto infortunio, è già tempo di ripartire.

Il centrocampista portoghese dell' è stato ieri sottoposto a intervento chirurgico perfettamente riuscito per la frattura scomposta della caviglia. Già oggi pomeriggio è stato dimesso dall'ospedale.

Ora l'ex e proseguirà le cure e inizierà il lungo percorso di riabilitazione con lo staff medico del club.

🙌 | Following a successful operation yesterday, Andre Gomes has now been discharged from hospital and will continue his rehabilitation under the care of our medical team. #EFC @aftgomes 💙 pic.twitter.com/C7stlFguTo