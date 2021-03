Intervendo killer su Kolar: tacchetti sul volto, fuori in barella

Durante Rangers-Slavia Praga, colpo kung-fu di Roofe su Kolar: espulsione e portiere degli ospiti costretto ad uscire.

Il vantaggio dello Slavia Praga sul campo del Rangers e la possibilità di giocare i quarti di Europa League è la notizia positiva per il team ceco. A questo, però, si aggiunge anche un episodio decisamente negativo, ovvero l'uscita del portiere titolare Kolar.

L'estremo difensore classe 1994, infatti, ha subito un intervento killer nella ripresa della gara in terra britannica: Roofe, alla caccia del pallone, ha infatti colpito il portiere avversario sul volto con i tacchetti, portando a grande preoccupazione da parte di tutti i giocatori e dello staff medico.

Copioso sangue dal volto di Kolar e sostituzione immediata per lo Slavia Praga, che ha così inserito il secondo portiere Vagner per l'ultima parte di gara. Rangers decisamente nervoso, che ha ovviamente ricevuto il rosso nei confronti di Roofe e pochi minuti dopo anche l'espulsione per Balogun, autore di un brutto intervento che ha causato la doppia ammonizione.

Il direttore di gara Grinfield non ha avuto dubbi in entrambe le occasioni, che hanno portato lo Slavia Praga a giocare con più tranquillità grazie al vantaggio di Olayinka e al superbo goal su punizione di Stanciu a chiudere il discorso qualificazione.