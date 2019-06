International Champions Cup in chiaro su Sportitalia: c'è anche Juventus-Inter

Grande colpo nel mercato delle per Sportitalia che si è assicurata i diritti per l' dell'International Champions Cup 2019.

L'anno scorso la competizione era stata trasmessa da Sky Sport solo per gli abbonati, stavolta invece tutte le partite saranno visibili in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e sul canale 225 del satellite.

L'International Champions Cup 2019 si giocherà tra il 17 luglio e il 10 agosto, dodici le squadre impegnate: , , , , Chivas, , e più le quattro italiane , , e Fiorentina con i viola che hanno preso il posto della Roma.

⚠️ UFFICIALE



Le stelle del calcio sbarcano in esclusiva su #Sportitalia! ⭐️

Dal 17 luglio al 10 agosto non perdere nemmeno una partita di @IntChampionsCup! ⚽️



➡️ @juventusfc, @Inter, @acmilan, @acffiorentina ma non solo, tutto in diretta ed in esclusiva su Sportitalia! pic.twitter.com/FGsCtVAU3Z