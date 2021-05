Interesse in società di scommesse: Ibrahimovic multato dall'UEFA, multa anche per il Milan

L'UEFA ha comminato una multa da 50 mila euro a Ibrahimovic per l'interesse finanziario in una società di scommesse. Multa da 25 mila euro al Milan.

Si chiude con una multa il procedimento aperto dall'UEFA contro Zlatan Ibrahimovic per il suo interesse finanziario in una società di scommesse, cosa vietata ai calciatori in attività.

L'attaccante svedese dovrà pagare 50 mila euro per aver violato l'articolo 12(2) (b) del Regolamento Disciplinare dell'UEFA.

Inoltre il presidente dell'organo d'appello dell'UEFA ha emesso una direttiva che impone a Ibrahimovic di cessare i rapporti con la società di scommesse in questione.

Il Milan a sua volta è stato ammonito e multato di 25 mila euro per violazione del regolamento dell'UEFA da parte di un suo tesserato.