Inter, Zhang infiamma i tifosi: "Riporterò il club tra i primi dieci al mondo"

Se da una parte il nuovo mister Antonio Conte ha mandato un importante messaggio alla società in ottica mercato, dall'altra il presidente dell' Steven Zhang ha ribadito il valore del progetto della nuova proprietà nerazzurra.

Intervistato ai microfoni di 'Sina.com', il patron cinese ha scosso l'ambiente con una dichiarazione che accende l'entusiasmo dei tifosi:

"Molti club guardano solo ai calciatori, ma è importante migliorare a 360 gradi una società. In particolare abbiamo badato al valore della nostra società e del nostro marchio. L’Inter ora funziona come un’azienda cinematografica. Sono cambiate le modalità di gestione. In passato era una piccola organizzazione. Ora deve diventare una squadra forte, tra le prime dieci al mondo ".

Nonostante la giovanissima età, Zhang ha le idee chiare per quanto riguarda il percorso da prendere:

"In non ci sono limiti d’età. Molti mi guardano come se fossi un bambino, penso che sia uno shock per la comunità europea, ma credo di poter portare un po’ di innovazione e di nuova energia. Se mi do un voto? Non lo faccio, ma cerco sempre di migliorare. E soprattutto il mio lavoro è appena iniziato".