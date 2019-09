Inter, Zhang su Icardi: "Bravo ragazzo, il PSG un'ottima soluzione"

Il presidente dell’ Steven Zhang, a margine dell’assemblea dell’ECA, l’associazione dei club europei, che si è svolta a Ginevra nella giornata odierna, ha commentato l’inizio di stagione nerazzurro, tra la fiducia in Conte e la conclusione della telenovela Icardi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport':

La conclusione della vicenda Icardi rappresenta un sospiro di sollievo sia per il giocatore stesso che per la società nerazzurra:

"Icardi è un ottimo calciatore e un bravo ragazzo, con il non ci sono stati problemi e siamo contenti che tutto si sia risolto per il meglio. Ho parlato con il presidente del PSG e mi ha detto che è molto contento di come si sta allenando”.