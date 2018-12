Inter, Zhang deluso: Spalletti sotto esame, il sogno è Conte

Jindong Zhang non ha preso bene l'eliminazione dalla Champions e ora Spalletti deve conquistarsi la conferma, il sogno di Suning è Antonio Conte.

Dopo l'eliminazione dalla Champions oggi l'Inter prova a ripartire da Giuseppe Marotta, che verrà ufficialmente nominato come nuovo amministratore delegato nerazzurro.

In casa Suning però si pensa soprattutto al futuro e in tal senso la posizione di Luciano Spalletti non sembra più solidissima.

Il tecnico ovviamente nell'immediato non rischia la panchina ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport, Jindong Zhang sarebbe particolarmente deluso e starebbe valutando le possibili alternative in vista della prossima stagione.

Il sogno del patron di Suning sarebbe Antonio Conte, tecnico che piace da sempre a Zhang e che peraltro ha già lavorato con Marotta ai tempi della Juventus. Ma non vanno trascurate le alternative che portano a Simeone (difficile) e al grande ex Mourinho.

Spalletti insomma è chiamato a conservare la zona Champions, ma non solo. Zhang junior ha fatto capire che l'Inter adesso vuole fare molta strada anche in Europa League.

In caso contrario nulla è escluso, compreso il ribaltone tecnico a fine stagione. Il tutto mentre i tifosi nerazzurri sembrano avere già scaricato Spalletti al quale viene rimproverata la gestione dei cambi a partita in corso e una scarsa capacità nel saper gestire la tensione.

La sensazione insomma è che i prossimi siano mesi davvero decisivi per il futuro dell'Inter. L'ennesima rivoluzione potrebbe essere dietro l'angolo.