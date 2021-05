Gazzetta dello Sport - Inter, Zhang chiederà ai giocatori di rinunciare a due mensilità

Nonostante lo Scudetto è un momento delicato in casa Inter: Zhang proverà a trovare un accordo con i giocatori per rinunciare a due mensilità.

Festa grande in casa Inter, dopo lo Scudetto portato a casa e la vittoriosa partita contro la Sampdoria di sabato sera. Eppure c'è qualche mugugno in casa nerazzurra e ciò è dovuto alla possibilità concreta di dover rinunciare ad un po' di soldi...

Come anticipato da Giuseppe Marotta nella giornata di ieri, che la prossima settimana saranno avviati dei colloqui con ogni giocatore, in presenza della proprietà e del presidente Steven Zhang. Motivo? Parlare con i giocatori, per sensibilizzarli sulla crisi economica del club e del calcio in generale. L'Inter chiederà un aiuto ai proprio calciatori.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il presidente dovrebbe tenere già nel primo giorno della settimana l’annunciato giro di incontri con squadra e allenatore sul tema stipendi. Zhang chiederà a tutti la rinuncia a un paio di mensilità di questa stagione, facendo leva sul momento drammatico che è comune a tutti i top club mondiali. L

A loro poi toccherà la decisione sull’argomento: saranno liberi di rinunciare del tutto o di respingere al mittente la proposta del club. Terza opzione, successiva, sarà la possibilità di trovare un accordo per spalmare, postdatare o semplicemente rimodulare il pagamento nelle prossime stagioni, quando i tempi saranno migliori. E di casi simili in giro se ne trovano parecchi ormai:

Solo i prossimi giorni ci diranno come si evolverà la situazione all'Inter, ma di certo in un momento così felice dal punto di vista sportivo, questo potrebbe essere un bastone tra le ruote nel meccanismo perfetto della squadra nerazzurra.