Inter, Zapata può sostituire Icardi: Ausilio presente ad Atalanta-Fiorentina

Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, era presente a Bergamo in occasione di Atalanta-Fiorentina: oltre a Zapata, i nerazzurri sognano sempre Chiesa.

Tanti i nomi sul taccuino dell'Inter nel caso in cui Mauro Icardi dovesse partire a fine stagione. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha provato a ricucire parzialmente lo strappo creatosi con l'ex capitano, con l'attaccante argentino impegnato ad Appiano nel suo diciottesimo giorno consecutivo di fisioterapia.

Se un futuro rientro in rosa di Icardi possa coincidere con una sua permanenza nel club nerazzurro, è una considerazione al momento molto difficile da fare. Ecco allora che i dirigenti dell'Inter si sono messi sulle tracce dei possibili sostituti, con Piero Ausilio presente ieri a Bergamo in occasione di Atalanta-Fiorentina.

Come riportato da 'Tuttosport', il ds nerazzurro si è recato all'Atleti Azzurri d'Italia per osservare in particolare Federico Chiesa e Duvan Zapata, oggetti del desiderio del prossimo mercato interista.

Se l'acquisto di Chiesa può essere ovviamente pensato per rafforzare il gioco sulle ali, un eventuale arrivo di Zapata potrebbe invece aiutare l'Inter a sopperire alla partenza di Icardi, con l'attaccante colombiano pronto a dimostrare di poter collezionare grandi numeri anche a Milano.

Oltre al centravanti dei bergamaschi, l'Inter starebbe però sondando anche la pista che porta a Romelu Lukaku del Manchester United. Qualora i Red Devils dovessero infatti mostrare un certo interesse per Icardi, i nerazzurri potrebbero pensare anche a uno scambio.

Secondo il 'Corriere dello Sport' invece, Ausilio era presente a Bergamo anche per osservare Castagne e Gosens, esterni della rosa di Gasperini che potrebbero tornare molto utili all'Inter. Per il dopo Icardi rimangono infine d'attualità anche i nomi di Edin Dzeko della Roma e Timo Werner del Lipsia, con il quotidiano romano che ricorda anche un possibile scambio Icardi-Dybala con la Juventus.