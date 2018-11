Inter, Zanetti sicuro: "Icardi? Non abbiamo bisogno di vendere"

Javier Zanetti parla in un'intervista a 'Marca': L'Inter è più solida con Suning. Il Real Madrid vuole Icardi? Non mi risulta, lui vuole restare".

A poche ore dalla grande sfida di Champions League contro il Barcellona, il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha raccontato questo momento (suo e della squadra) in un'intervista a 'Marca'.

L'argentino comincia parlando dell'attuale rinascita dell'Inter: "Siamo in un momento molto solido e positivo, soprattutto dopo l'investimento cinese di Suning. L'Inter proveniva da una fase di difficoltà ma con l'arrivo della nuova proprietà, tutto è stato ristrutturato. Decisiva è stata la Champions League, diciamo il primo passo verso la crescita, adesso il nostro obiettivo è mantenere questo standard qualitativo a lungo".

Poi spazio alle voci di mercato, con un Mauro Icardi sempre in orbita spagnola: "Non mi risulta che ci sia un interessamento da parte del Real Madrid per lui. Lui vuole restare con noi. L'Inter adesso non ha bisogno di vendere e per questo non abbiamo problemi".

Sulla sfida di questa sera, l'attenzione di Zanetti è focalizzata su Messi: "È sempre un piacere vedere Messi giocare ma spero che possa restare un po' di più in panchina stasera. Conoscendolo so per certo che avrà una voglia pazza di giocare. Noi stessi in Argentina non ci rendiamo conto di quanto forte sia Messi e di che cosa rappresenta".