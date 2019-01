Inter, Wanda Nara sul rinnovo di Icardi: "Incontro? Speriamo in settimana"

L'incontro a tre tra l'Inter, Mauro Icardi e Wanda Nara, sarebbe dovuto andare in scena la scorsa settimana. E invece, niente da fare. Una situazione che evidentemente non preoccupa la moglie-agente del centravanti argentino.

Presente assieme a varie altre personalità del mondo del calcio all'evento 'Amico dei Bambini... Un esempio per loro', Wanda è salita sul palco regalando un paio di battute proprio sul rinnovo di Icardi. E confermando che sì, il summit potrebbe esserci nei prossimi giorni.

"Se sono ben disposta dopo le ultime dichiarazioni? Sì, tutto bene. Un incontro per il rinnovo ancora non c'è stato. Se potrà esserci in settimana? Speriamo. I tifosi dell'Inter devono preoccuparsi? Per niente, ci sono ancora due anni di contratto...".