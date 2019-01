Inter, Wanda Nara su Icardi: "Ho aumentato i suoi contratti dell'85%"

Una Wanda Nara come sempre scoppiettante e pungente quella che si è concessa in una lunga intervista alla rivista 'Caras'. Moglie e procuratrice del calciatore dell'Inter Mauro Icardi, l'argentina è tornata a parlare del suo ruolo di agente e dei guadagni portati al marito.

Spesso accusata di creare attriti tra il capitano dell'Inter e la società nerazzurra, Wanda Nara ha tenuto a sottolineare l'importanza del suo ruolo e la preparazione che sta alla base del suo lavoro.

"Mauro mi ha dato un ruolo che per lui meritavo. Nassuno mi ha regalato nulla. Non mi improvviso nel mio lavoro, sono sempre preparata. Ho studiato legge, economia e gestione d'impresa, Parlo spagnolo, italiano e inglese e ora ho imparato anche un po' di cinese dato che i proprietari dell'Inter sono cinesi, come i proprietari di altri club. Ci sono in ballo tantissimi soldi, in un mondo in cui in molti giocano sporco. Io sono sempre molto diretta e sono anni che mi muovo in questo ambiente dove tanti agiscono più alle spalle che faccia a faccia".