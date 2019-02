Inter, Wanda Nara risponde a Spalletti: “Ci hanno detto di andare via subito"

Al termine di Inter-Sampdoria è arrivata la frecciata di Luciano Spalletti a Mauro Icardi, che non è sceso negli spogliatoi per festeggiare con i compagni dopo la vittoria. La moglie-agente Wanda Nara ha spiegato poi i motivi qualche ora più tardi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Queste le parole dell'allenatore toscano poco dopo il fischio finale.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', è arrivata poi la replica di Wanda Nara, che insieme al centravanti argentino ha subito lasciato San Siro dopo la fine del match.

"Ci avevano detto di andare via per una questione di sicurezza".

Il pubblico nerazzurro non aveva sicuramente accolto bene la coppia, inquadrata due volte nei maxi schermi durante il primo tempo e coperta da una pioggia di fischi. Ancora più duro il comunicato ufficiale della Curva Nord contro l'ormai ex capitano, mai nominato ma oggetto chiaro della presa di posizione dei tifosi.

"L’Inter e il suo popolo non meritano certi comportamenti e che giocatori dal dubbio impegno battano cassa ogni sei mesi non rispettando i contratti e che improvvisati procuratori trascinino la società in squallide querelle degne di una soap opera sudamericana. Non possiamo accettare in silenzio che la squadra sia rappresentata da mercenari senza dignità".