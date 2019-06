Inter, Wanda Nara: "Se Icardi me lo chiedesse smetterei di fare l'agente"

Mille voci di mercato e un futuro più che mai incerto: il matrimonio tra Mauro Icardi e l' sembra ai titoli di coda, mentre le parole di Wanda Nara spiegano il rapporto professionale tra i due.

La compagna e agente dell'argentino ha concesso un'intervista a 'L'Equipe' nelle scorse settimane, pubblicata soltanto oggi dal quotidiano francese:

" Se un giorno Mauro mi chiedesse di rinunciare a fare l'agente , lo farei. Essere sua moglie e sua agente non dice necessariamente molto su di me, ma molto di più su Mauro che ha avuto il coraggio, a dir poco, di scegliermi"

Wanda Nara risponde alle mille critiche entrando nel dettaglio del suo operato:

"Essendo la moglie di Mauro, non ho alcun interesse a fare soldi sulle sue spalle, a differenza di altri - continua Wanda, tanto è vero che mi è capitato di soprassedere sulla mia commissione. Potrei stare tranquillamente a casa senza fare niente, ma non sarebbe un buon esempio per i miei figli. E poi, la scelta finale resta di Mauro. Altri agenti difendono i loro assistiti in e che io sia consulente o meno, Mauro resta uno dei migliori attaccanti al mondo".