Inter, Vrsaljko fuori dalla lista per la Serie A: dentro Cedric

Sime Vrsaljko non è più presente nei lista dei giocatori utilizzabili dall'Inter per la Serie A: addio sempre più scontato.

È arrivata ai titoli di coda l'esperienza all'Inter di Sime Vrsaljko, tormentato dai problemi al ginocchio sinistro che non gli danno pace sin dai Mondiali di Russia, conclusi con un esaltante secondo posto ottenuto con la sua Croazia.

Guai fisici tornati d'attualità, tanto che l'ipotesi dell'operazione chirurgica sembra aver preso piede: soluzione che risolverebbe in maniera definitiva tutti gli acciacchi, ma che concluderebbe di fatto in netto anticipo la sua avventura milanese.

Un chiaro indizio è giunto dalla scelta da parte dell'Inter di escludere Vrsaljko dalla lista dei giocatori utilizzabili per le restanti gare di Serie A: il suo slot è stato occupato dal nuovo acquisto Cedric Soares, acquistato dagli inglesi del Southampton in prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni.

Sarà lui, assieme a D'Ambrosio, a giocarsi un posto da titolare sull'out di destra che non avrà più tra i suoi interpreti, con ogni probabilità, il croato: a meno di clamorosi colpi di scena, i nerazzurri non eserciteranno il diritto di acquisto a 17,5 milioni, dopo averne spesi 6,5 per il prestito oneroso in agosto.

L'ex Sassuolo riabbraccerebbe così l'Atletico Madrid dove tornerebbe a pieno regime nella prossima stagione: quella attuale, con l'intervento alle porte, può considerarsi già finita.