L'Inter vince ma non convince: un solo tiro in porta, attacco bocciato

Bisognava vincere e alla fine il compito è stato portato a termine: l'Inter cambia pelle ancora una volta contro la Juventus e la batte con le sue stesse armi, ossia quelle che hanno a lungo contraddistinto la squadra di Massimiliano Allegri, fautore del 'corto muso' preso in prestito da Simone Inzaghi nella serata dell'Allianz Stadium.

Tre punti che riproiettano i nerazzurri verso l'obiettivo principe dello Scudetto e che escludono definitivamente i bianconeri, ora attenti a guardarsi le spalle dalla rimonta delle due romane in ottica Champions in queste ultime sette giornate di campionato.

Che per l'Inter in realtà sono otto, compresa quella famosa partita col Bologna da recuperare (sentenza del CONI permettendo) il 27 aprile: della prestazione di Torino restano i tre punti (hai detto niente) e pochissimo altro, inclusa la carica emotiva che una vittoria del genere è in grado di regalare.

Serviva una scossa mentale e questa si è verificata, al netto di un gioco davvero povero di spunti: il tabellino parla di un solo tiro in porta sui cinque totali, che poi è il rigore-bis segnato da Calhanoglu allo scadere della prima frazione, contro i cinque della Juventus che ha invece calciato per ben 23 volte senza mai trovare il bersaglio grosso.

L'articolo prosegue qui sotto

Volendo leggere il dato da un'angolazione positiva, l'Inter ha fatto registrare il 100% di realizzazione, ma non può passare inosservata la difficoltà a costruire una trama offensiva capace di impensierire De Ligt e compagni, sollecitati il minimo indispensabile in occasione di sporadiche iniziative personali più che collettive.

Serata dunque da consegnare agli archivi per i due attaccanti: Lautaro ha condizionato la sua partita grazie all'ammonizione lampo dopo soli 100 secondi per la tacchettata sul volto di Locatelli, quasi sempre distante da Dzeko che non ha mai trovato un valido appoggio nel partner argentino. Entrambi sono stati sostituiti nella ripresa.

Ciò che nel calcio conta di più è però il risultato, e l'Inter lo ha conquistato con le unghie e con i denti, snaturandosi e adattandosi alla ferocia di un avversario che il prossimo anno lotterà sicuramente per lo Scudetto: le vittorie oscurano sempre la qualità delle prestazioni, a maggior ragione in un finale di stagione tiratissimo in cui il successo è l'unica opzione e il confine tra un'annata da sogno e un'altra senza titoli è sottilissimo.