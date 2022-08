Inter-Villarreal dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultimo impegno amichevole con l'Inter contro il Villarreal: le info sulle formazioni e la diretta tv e streaming della sfida.

INTER-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo il 2-2 in rimonta col Lione, per l'Inter è tempo dell'ultima amichevole estiva prima della trasferta di Lecce che sancirà l'esordio in campionato il prossimo 13 agosto: sulla strada di Handanovic e compagni c'è il Villarreal.

Test importante per i nerazzurri contro una delle quattro semifinaliste della scorsa edizione di Champions League: il 'Sottomarino Giallo' si è arreso soltanto al Liverpool, poi finalista perdente nell'ultimo atto disputato a Parigi il 28 maggio contro il Real Madrid.

Anche gli spagnoli daranno il via alla loro stagione in Liga il 13 agosto: appuntamento sul campo del neopromosso Valladolid presieduto da Ronaldo 'Il Fenomeno', vecchia conoscenza del mondo interista per i suoi trascorsi a Milano (da giocatore) dal 1997 al 2002.

L'Inter cercherà di chiudere questo ciclo di amichevoli con un successo, risultato arrivato soltanto in una circostanza e nella prima uscita in assoluto col Lugano, domato con un perentorio 1-4 a cui hanno fatto seguito i pareggi con Monaco e Lione e il ko di Lens.

Grazie a questo articolo non vi perderete nemmeno un dettaglio su Inter-Villarreal: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

Inter-Villarreal è in programma per sabato 6 agosto 2022 allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara. Appuntamento alle ore 20:30.

Inter-Villarreal sarà trasmessa in diretta da Inter TV, il canale tematico del club nerazzurro presente sulle piattaforme Sky e DAZN.

Anche Sportitalia trasmetterà l'incontro ma in differita, alle ore 00:30.

Inter TV, come detto, è raggiungibile anche attraverso l'app o il sito di DAZN.

Per la circostanza, l'Inter permetterà di assistere alla partita (dall'Italia e dall'estero) direttamente sul proprio sito ufficiale e sull'app, previa registrazione del tutto gratuita: gli utenti potranno scegliere tra la telecronaca in italiano di Roberto Scarpini o quella in inglese a cura di Thomas Lawrence.

Streaming in differita disponibile sul sito e sull'applicazione di Sportitalia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Morlanes, Dani Parejo; Pino, Gerard Moreno, Pedraza.