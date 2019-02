Inter, via la fascia da capitano a Icardi: ieri tweet con indizio (poi cancellato)

Sul proprio profilo Twitter spagnolo l'Inter aveva postato una foto di Mauro Icardi che si sfilava la fascia: un indizio su ciò che sarebbe avvenuto.

La clamorosa notizia del cambio di proprietario della fascia di capitano dell'Inter, passata dal braccio di Mauro Icardi a quella di Samir Handanovic, nella giornata di ieri è stata in un certo senso 'anticipata' dal club.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come? Con la pubblicazione di un'immagine attraverso il proprio profilo Twitter spagnolo, poi rimossa, nella quale si vede l'attaccante argentino immortalato mentre si sfila la fascia e la consegna a Lautaro Martinez durante il match di sabato col Parma.

La foto di Icardi, era accompagnata da alcune emoticon tra cui quella di un "soon" che alla luce di quanto comunicato dai nerazzurri oggi tanto enigmatica non era: presto, il capitano della squadra non sarebbe più stato il numero 9. Ed infatti così è avvenuto.

Dal prossimo match, in Europa League contro il Rapid Vienna, a 'guidare' l'Inter sarà Handanovic e non più il bomber sudamericano: la società, via social, aveva 'avvisato'...