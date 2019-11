Inter-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida il Verona nell'anticipo della 12ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte, messa da parte la delusione per la sconfitta infrasettimanale in contro il , torna a tuffarsi sul campionato di , che la vedrà impegnata nell'anticipo contro il di Ivan Juric per la 12ª giornata.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I milanesi puntano decisi ai 3 punti per provare a scavalcare in classifica la capolista , che domenica sera sarà a sua volta impegnata nel big match dello Stadium contro il di Pioli. L'Inter è al momento seconda con 28 punti, uno in meno dei rivali, e un cammino di 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta nello scontro diretto con i bianconeri.

Dal canto suo gli scaligeri sono stati protagonisti di un buon avvio di torneo, che li vede al 9° posto a quota 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nei 28 precedenti disputati in Serie A fra le due formazioni in casa dei nerazzurri, però, i veneti non hanno mai vinto: 17 le vittorie nerazzurre e 11 i pareggi.

I milanesi sono gli unici ad aver trovato il goal in tutte le 11 gare di campionato finora disputate e hanno in Romelu Lukaku, autore di 9 reti, il loro bomber. Se andasse a segno anche contro il Verona il belga eguaglierebbe il primato di Stefano Nyers: l'apolide è stato l'unico nella storia del club nerazzurro a firmare almeno 10 goal nelle prime 12 giornate.

Contro si troveranno però la miglior difesa del campionato assieme alla Juventus con appena 9 reti subite. Solo nel 1984/1985, l'anno dello storico Scudetto, seppero fare meglio con 4 goal al passivo. Nella fila ospiti i giocatori più prolifici con 2 reti segnate a testa sono i centrocampisti Miguel Veloso, che non sarà della gara per infortunio, e Matteo Pessina.

Il giovane attaccante Eddie Salcedo, classe 2001, è l'ex della partita, avendo militato con i nerazzurri nella stagione 2018/2019, senza tuttavia mai debuttare in Prima squadra. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Verona

Inter-Verona Data: 9 novembre 2019

9 novembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO INTER-VERONA

Inter-Verona si disputerà il pomeriggio di sabato 9 novembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. La gara sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di 1 e sarà la 57ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva l'anticipo Inter-Verona, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Fabio Caressa, con il supporto del commento tecnico di Beppe Bergomi.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Inter-Verona in diretta mediante Sky Go: su pc e notebook basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, mentre su dispositivi mobili quali tablet e smartphone occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti offerti, consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Conte ha gli uomini contati a centrocampo: Sensi si è nuovamente fermato per un problema muscolare e non è stato nemmeno convocato, e anche Gagliardini non potrà essere della partita. Ai lati del playmaker Brozovic agiranno dunque Barella e Vecino, a destra Lazaro è favorito su Candreva, a sinistra conferma per Biraghi visto che Asamoah non è ancora al meglio. Davanti il tecnico salentino punterà ancora sulla coppia composta da Lautaro Martínez e Lukaku. In difesa dovrebbe riposare Godin: spazio a Skriniar, de Vrij e Bastoni.

Qualche problema anche per Juric, che non potrà schierare al Meazza né Miguel Veloso né Kumbulla, entrambi infortunati, oltre ai lungodegenti Badu, Bessa e Bocchetti. Al centro della difesa a tre, con Rrahmani e Gunter agirà dunque il polacco Dawidowicz. In mezzo al campo invece troverà spazio Pessina accanto ad Amrabat, con Faraoni e Lazovic confermati sulle due fasce. Davanti possibile sorpresa Salcedo, con il giovane ex che potrebbe spuntarla su Stepinski e Di Carmine. Alle sue spalle i due trequartisti dovrebbero essere Verre e Zaccagni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.