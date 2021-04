Inter-Verona 1-0: Darmian ancora decisivo, 3 punti sofferti per Conte

L'Inter soffre e gioca a tratti con molta paura e tensione, ma nel secondo tempo Darmian pesca dal cilindro un altro goal decisivo.

Così come accaduto contro il Cagliari appena due settimane fa, Matteo Darmian è di nuovo l'uomo della provvidenza per Antonio Conte e la sua Inter .

Ci ha pensato nuovamente lui, arrivato a campionato già in corso dal Parma, a trovare la stoccata decisiva nel quarto d'ora finale di gara, quando la partita sembrava scivolare verso un inevitabile 0-0.

Un pareggio che non avrebbe raccontato una gara diversa da quella alla quale abbiamo assistito oggi a San Siro, dove un Verona ben organizzato e come sempre molto abile nel fraseggio ha tenuto testa a un'Inter decisamente meno brillante rispetto a qualche settimana fa.

Conte punta su un undici ormai collaudato, ma che accusa inevitabilmente qualche problema di tenuta e non riesce più a ripartire con regolarità come accaduto per quasi l'intero campionato.

Nel primo tempo è Lautaro ad avere la chance più ghiotta per sbloccare il risultato, ma al 3° minuto il 'Toro' si divora un'occasione ghiottissima esibendosi in un evitabile pallonetto che non inquadra la porta.

Handanovic, invece, ha dovuto intervenire con un'uscita puntuale per disinnescare la sortita dell'ex Daniel Bessa, fermandolo con i piedi.

Nella ripresa l'Inter ha provato a chiudere il Verona nella propria metà campo, ma l'ha fatto su ritmi un po' compassati, permettendo agli scaligeri di organizzare una difesa ordinata.

Al 64' Lautaro, al termine di una travolgente azione personale, va vicino al goal della domenica trovando però sulla sua strada Silvestri. Poco dopo è il palo a salvare il portiere del Verona su una splendida punizione calciata da Hakimi.

Conte si gioca anche la carta Sanchez ed è proprio il 'Nino Maravilla' ad avviare l'azione del goal partita, trovando la verticale perfetta per Hakimi, abile a servire l'accorrente Darmian, freddo e preciso nel battere Silvestri.

Nel finale il Verona prova ad assediare la porta di Handanovic e, a dire il vero, il goal lo troverebbe anche: su un campanile alzato da De Vrij, Handanovic pressato da Faraoni combina la frittata e regala di fatto il pari al Verona. L'arbitro Abisso, però, ravvisa una presunta scorrettezza del numero 5 scaligero e annulla la rete.

L'ultimo lampo è di Ilic, ma il suo colpo di testa all'89' si perde alto e con esso le speranze di pareggio dell'Hellas.

L'urlo liberatorio di Conte e dei suoi ragazzi dopo il triplice fischio finale profuma inevitabilmente di Scudetto: nei prossimi 90 o (più probabilmente) 180 minuti, i nerazzurri potrebbero tornare a festeggiare il titolo undici anni dopo l'ultima volta.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

INTER-VERONA 1-0

MARCATORI : 76' Darmian (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5; Hakimi 6.5 (79' D'Ambrosio s.v.), Barella 6, Brozovic 5 (79' Gagliardini s.v.), Eriksen 5.5 (66' Sensi 6), Perisic 6 (66' Darmian 7); Lukaku 6, Lautaro Martinez 6 (71' Sanchez 6.5)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Ceccherini 6 (46' Dawidowicz 5.5) Magnani 5.5 (46' Gunter 6), Dimarco 6.5 (72' Udogie s.v.); Faraoni 5.5, Tameze 6 (66' Salcedo 6), Ilic 6, Lazovic 6; Barak 5.5, Bessa 5.5 (77' Colley s.v.); Lasagna 6

ARBITRO : Abisso

AMMONITI : Ceccherini (V), Magnani (V), Barak (V)