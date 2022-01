Inter-Venezia si gioca? Il presidente Niederauer: “Vogliamo disputare la gara”

Il Venezia è tra le squadre che maggiormente sono state colpite dal Covid-19 nelle ultime settimane. Molti sono i membri del gruppo squadra che risultano attualmente positivi e, per questo motivo, la partita in programma sabato pomeriggio contro l’Inter a San Siro valida per il 23° turno di Serie A è considerata attualmente a rischio.

REGOLAMENTO SERIE A: CON QUANTI POSITIVI NON SI GIOCA INTER-VENEZIA?

Secondo quanto stabilito dal nuovo protocollo da poco adottato in Serie A, con “il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra”. Ogni rosa viene considerata di 25 calciatori e questo vuol dire che con nove elementi scatta quindi lo stop.

QUANTI POSITIVI CI SONO NEL GRUPPO DEL VENEZIA?

Dovrebbero essere quindici al momento gli elementi dell’intero gruppo squadra positivi al Covid-19. Come confermato dal club, dei 25 giocatori inseriti nella lista per la sfida con l’Inter presentata entro le 12.00 di venerdì, cinque risultavano positivi nel momento in cui la stessa è stata consegnata. Nel corso della serata di venerdì verranno effettuati dei nuovi tamponi e si aspetteranno quindi i loro esiti per avere un quadro definitivo della situazione.

INTER-VENEZIA SI GIOCA?

L'articolo prosegue qui sotto

Inter e Venezia, salvo novità dell’ultima ora, si dovrebbe giocare regolarmente. Il presidente del club lagunare, Duncan Niederauer, attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato la volontà del Venezia di scendere in campo a San Siro.

“A partire da questa sera, dopo aver completato i test ieri e ancora questa mattina, possiamo affermare quanto segue mentre ci prepariamo per la partita in programma domani contro l'Inter:

In linea con il mandato della Lega, abbiamo presentato una lista di 25 giocatori per la partita entro la scadenza di mezzogiorno di oggi. Dei 25 giocatori in questa lista, 5 risultavano positivi nel momento in cui l'abbiamo presentata. In precedenza erano stati isolati dalla squadra e ovviamente non accompagneranno il team a Milano. Coloro che si recheranno a Milano in questo momento sono tutti risultati negativi nelle ultime 24 ore, e stasera verranno testati nuovamente come previsto dal regolamento.

Salvo che i risultati dei test di questa sera non dicano diversamente, è nostra intenzione disputare la partita contro l'Inter alle ore 18.00 del 22 gennaio come da programma. Siamo una società che rispetta le regole e il campionato, e i nostri giocatori sani sono pronti a lottare e a dare il meglio domani sera. La squadra che schiereremo è forte ed è pronta a rappresentare il Venezia FC come i leoni che siamo.

Ci auguriamo che la pausa internazionale permetta a tutti i club di rimettersi in salute, in modo da poter finire insieme il campionato”.