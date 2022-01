Inter-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Venezia

Inter-Venezia Data: 22 gennaio 2022

22 gennaio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Inizio di 2022 'terrificante' per l'Inter, alle prese con un tour de force niente male: sconfitte Lazio e Juventus, i nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0 sul campo dell'Atalanta, guadagnando comunque un punto in classifica sul Milan, battuto a San Siro dallo Spezia tra numerose polemiche.

Guarda Inter-Venezia solo su DAZN. Attiva ora

Avversario della 23esima giornata per i campioni d'Italia è il Venezia, ancora a caccia di un successo in questo nuovo anno: arancioneroverdi reduci dall'1-1 strappato all'Empoli al 'Penzo', utile quantomeno per interrompere la striscia di ko consecutivi.

Match sulla carta proibitivo per i ragazzi di Paolo Zanetti, che all'andata - il 27 novembre - vennero trafitti da Calhanoglu e Lautaro tra le mura amiche.

Inter e Venezia tornano ad affrontarsi a San Siro in Serie A dopo più di 20 anni: il 16 settembre 2001 fu un lampo di Adriano allo scadere a regalare i tre punti ai meneghini allora allenati da Hector Cuper.

Grazie a questa pagina non vi perderete nessun aggiornamento su Inter-Venezia: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-VENEZIA

Inter-Venezia si disputerà sabato 22 gennaio 2022 nello scenario dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 18.

DOVE VEDERE INTER-VENEZIA IN TV

Grazie all'applicazione di DAZN sarà possibile guardare Inter-Venezia sulle smart tv di ultima generazione; app scaricabile anche sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzabile anche tramite Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

INTER-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso l'app di DAZN, disponibile per dispositivi con sistemi operativi iOS e Android, potrete seguire Inter-Venezia in diretta streaming; da pc, invece, basterà collegarsi al sito col browser e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le credenziali.

GOAL vi offrirà come sempre la possibilità di seguire la sfida grazie alla dettagliata diretta testuale, aggiornata in tempo reale a partire dall'annuncio delle due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VENEZIA

Inzaghi senza sorprese: spazio all'undici migliore, con Dumfries che dovrebbe avere la meglio su Darmian. In campo Brozovic, diffidato e a rischio squalifica per il derby così come Lautaro. Dzeko titolare, Sanchez dalla panchina. Out Correa.

L'articolo prosegue qui sotto

Nani ancora dalla panchina dopo l'assist offerto a Okereke contro l'Empoli, Busio e Vacca pronti a rilevare Crnigoj e Tessmann. Ampadu e Molinaro i terzini, ancora Lezzerini tra i pali.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti