Inter, Vecino verso l'Everton: Kucka possibile colpo last minute

Juraj Kucka potrebbe essere il colpo last minute dell'Inter, nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Vecino all'Everton.

L' sta vivendo ore di fuoco per quanto riguarda il calciomercato, sia in entrata che in uscita. Mentre si aspetta solo l'annuncio ufficiale per l'acquisto di Eriksen, i nerazzurri stanno trattando anche la cessione di Matias Vecino all'Everton.

Qualora l' dovesse acconsentire alle richieste dell'Inter, ovvero almeno 18 milioni di euro, Antonio Conte vorrebbe un nuovo centrocampista in rosa, oltre l'arrivo di Eriksen.

Secondo 'Tuttomercatoweb', c'è un nuovo nome sulla lista degli acquisti dell'Inter e questo è Juraj Kucka. Il club nerazzurro ha un ottimo rapporto con il e si è parlato dello slovacco già qualche giorno fa.

Kucka è una mezzala che per caratteristiche si sposa bene con il gioco di Antonio Conte ed inoltre sarebbe subito pronto per rendere al suo massimo in . Non è ancora chiaro quale possa essere la formula del trasferimento di Kucka dal Parma all'Inter, prima bisognerà cedere Vecino all' .