L'Inter ritrova Vecino: contro la Sampdoria sarà titolare

Matias Vecino verso una maglia da titolare in Inter-Sampdoria: l'ultima volta a marzo 2020, poi l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori.

L'aritmetica dello Scudetto è arrivata in poltrona, da spettatori di Sassuolo-Atalanta: i giocatori dell'Inter hanno potuto sfogare la propria gioia soltanto ad Appiano Gentile ma oggi, finalmente, potranno farlo sul terreno di gioco amico di San Siro.

Contro la Sampdoria non potrà esserci il pubblico sugli spalti, ma gli eroi nerazzurri saranno comunque acclamati da 3000 tifosi nel piazzale antistante lo stadio, per l'occasione adibito a punto di ritrovo a numero chiuso.

Come prevedibile, Antonio Conte manderà in campo una formazione diversa rispetto al solito, con alcuni interpreti che nel corso della stagione hanno avuto poco spazio: è il caso di Matias Vecino, candidato serio a vestire una maglia da titolare contro i blucerchiati.

Per l'uruguaiano è il coronamento di un percorso lunghissimo, durato più di un anno: l'8 marzo 2020 l'ultima presenza dal primo minuto (in Juventus-Inter 2-0), poi l'infiammazione ad un ginocchio lo ha costretto a fermarsi nel mese di luglio e ad essere operato a Barcellona dal dottor Ramon Cugat: da allora una lunga attesa e la scomparsa dai radar, fino al rientro graduale che lo ha visto giocare e segnare con la Primavera nerazzurra a fine gennaio.

Lo scorso 14 marzo ha inaugurato una serie di quattro spezzoni di gara che ne hanno decretato l'effettivo ritorno a disposizione di Conte, intenzionato a concedergli una chance dal primo minuto quest'oggi.

Per Vecino la fine di un calvario durato troppo a lungo, più di quanto preventivato: per l'Inter un vero e proprio 'nuovo acquisto' in questo finale di stagione, edulcorato dalla certezza di aver già cucito lo Scudetto sulle maglie.