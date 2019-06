Inter, Vecino K.o: Copa America già finita per il giocatore dell'Uruguay

Brutte notizie per l'Inter e per l'Uruguay: Matias Vecino ha riportato una lesione al bicipite femorale, per lui la Copa America è già conclusa.

Arrivano brutte notizie dal ritiro dell' per l' di Antonio Conte. Per Matias Vecino infatti la Copa America è già conclusa: uscito al 79' della sfida di Copa America contro l' , il centrocampista nerazzurro ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, come reso noto dalla Federcalcio uruguayana nel bollettino medico ufficiale.

Comunicado de Sanidad de la AUF - Matías Vecino lesionado. https://t.co/MIA7FIcHZO — Selección Uruguaya (@Uruguay) 17 giugno 2019

"Lo staff medico dell'Uruguay comunica che nel match di oggi tra Uruguay ed Ecuador, il giocatore Matias Vecino è stato sostituito al 79′ per aver avvertito un dolore nella parte posteriore della coscia destra. Oggi, gli esami strumentali hanno constatato una lesione al bicipite femorale che gli impedirà di prendere parte al resto della competizione".

Per il Ct Tabarez, dopo la bella prova della squadra contro l'Ecuador, sicuramente un problema per il proseguo del torneo. Visto il tipo di infortunio, Matias Vecino dovrebbe star fermo per circa un mese, per poi riprendere progressivamente il lavoro sul campo e prepararsi per la nuova stagione in nerazzurro e con la Celeste.