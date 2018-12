Inter-Udinese, le pagelle: male Borja Valero, Icardi glaciale

Nell'Inter giocano sotto le aspettative Borja Valero e Politano. Nell'Udinese male Mandragora, sorprende Ter Avest.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

INTER

HANDANOVIC 6: Mandragora lo grazia calciando alto da posizione favorevolissima, Pussetto lo spaventa con la girata nel finale. Lui, di suo, è chiamato a fare poco.

VRSALJKO 6.5: A volte è un po' pasticcione palla al piede, ma non demerita affatto garantendo spinta e copertura.

SKRINIAR 6.5: In difesa, complice l'attacco inesistente dell'Udinese, si limita all'ordinario. Ha però il grande merito di avviare tantissime ripartenze, con personalità e atleticità dilagante.

DE VRIJ 6.5: Discorso analogo a quello fatto per Skriniar: l'Udinese non gli crea pericoli, lui però ha il merito di guidare con esperirenza e personalità i movimenti dell'intera retroguardia.

ASAMOAH 6: Tante cose buone, tante meno buone. Nel complesso, però, disputa una prova sufficiente che lo rinfranca dopo le ultime due uscite disastrose.

BORJA VALERO 5: Nel primo tempo capitano proprio a lui le occasioni più ghiotte, che però non riesce a finalizzare. Anche oggi, così come contro il PSV, risulta appannato. Dopo 10 minuti della ripresa Spalletti lo richiama in panchina. (55' LAUTARO MARTINEZ 6: Il suo ingresso aumenta il peso offensivo dell'attacco, seppure lui non riesca a pungere. Offre a Icardi il pallone del raddoppio, giustamente annullato per fuorigioco).

BROZOVIC 5.5: Primo tempo gravemente insufficiente, nel secondo gioca decisamente meglio senza però arrivare a strappare una sufficienza complessiva.

JOAO MARIO 6: Così come Brozovic, parte male ma cresce alla distanza: tante buone giocate, seppur un po' al rallenty, e la qualità che non ha mai fatto mancare.

POLITANO 4.5: Dopo tante buone prove, oggi vive una serata un po' così. Tanti errori, tanta imprecisione, pochi spunti. Probabilmente la sua peggiore prestazione in maglia nerazzurra. (84' NAINGGOLAN S.V.)

ICARDI 7: Si divora da buona posizione una palla-goal ghiottissima, si fa perdonare con un gesto tecnico pesantissimo e meraviglioso che va a coronare un'altra prova generosa e tatticamente esemplare.

KEITA 6.5: Tra i più attivi in casa nerazzurra, va vicino al goal nel finale di primo tempo e mette sulla testa di Icardi un assist al bacio nella ripresa. Spalletti lo sostituisce proprio sul più bello. (70' PERISIC 6: Entra bene in partita, causando anche il rigore decisivo).

UDINESE

MUSSO 6.5: Beffato da Icardi dal dischetto, nel primo tempo si era superato volando ad alzare in corner un tiro di Keita.

TER AVEST 6.5: Praticamente perfetto dietro, prova ad inserirsi tante volte seppur spesso ignorato dai compagni. In crescita, può diventare un punto di forza. (91' VIZEU S.V.)

TROST-EKONG 6: Svolge bene il suo compito, controllando attentamente un avversario come Icardi.

NUYTINCK 6: Gara tatticamente ordinata, qualche imprecisione di troppo nei rilanci.

STRYGER LARSEN 5.5: Messo in difficoltà da un Keita in serata di grazia, riesce comunque a non sfigurare.

FOFANA 6: E' l'involontario responsabile del fallo da rigore: perde qualche pallone di troppo, ma ne recupera tantissimi e avvia tantissime ripartenze. (85' MACHIS S.V.)

BEHRAMI 5.5: Combatte in mezzo al campo ma con meno profitto del solito.

MANDRAGORA 5: Ha tra i piedi il pallone buono per il vantaggio ma lo calcia in curva.

D'ALESSANDRO 5.5: Si vede pochissimo, ma anche Politano dalla sua parte fa poco o nulla.

DE PAUL 6: La qualità non si discute, spesso predica nel deserto ma talvolta si specchia troppo senza riuscire ad incidere.

PUSSETTO 5.5: Nel primo tempo lotta praticamente da solo, senza nemmeno sfigurare più di tanto. Nella ripresa si perde, ma è proprio lui a sfiorare il pareggio con una girata al 90'.