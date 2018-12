Inter-Udinese: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita l'Udinese nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Inter di Luciano Spalletti ospita l'Udinese di Davide Nicola nel primo anticipo della 16ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono terzi in classifica con 29 punti, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, i bianconeri sono quart'ultimi con 13 punti e 2 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, e hanno ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Fra i milanesi il capitano Mauro Icardi è il capocannoniere con 8 goal in 12 presenze, l'argentino Rodrigo De Paul è il giocatore più prolifico dei friulani con 6 reti in 15 gare giocate. L'Inter è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nel Derby D'Italia con la Juventus, l'Udinese ha rimediato una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA INTER-UDINESE

Inter-Udinese si giocherà sabato 15 dicembre 2018 alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Sarà il 91° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE INTER-UDINESE IN TV E STREAMING

L'anticipo Inter-Udinese sarà trasmesso in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-UDINESE

Spalletti dovrà fare a meno di Dalbert e Vecino, non convocati. In difesa, rispetto alla partita con la Juventus, rientra l'olandese De Vrij al posto di Miranda, mentre c'è Borja Vlaero insieme a Joao Mario e Brozovic a centrocampo. Davanti, con Politano e Keita spazio per Icardi. Nainggolan - pur tornato a disposizione - ancora non è al meglio, Vrsaljko per D'Ambrosio.

Nicola avrà ancora out per infortunio diversi elementi: non saranno della partita Badu, Ingelsson, Samir e Teodorczyk. I friulani tornano per l'occasione al 3-5-2, con De Paul in attacco accanto a Pussetto, favorito su Lasagna. Giuseppe Pezzella non è al meglio, a sinistra D'Alessandro.

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Joao Mario, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Keita

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Pussetto.